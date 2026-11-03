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Николай Головин
Николай Головин
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NASA объявит о новом экспериментальном самолете серии X на выставке Max Power

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что на выставке Max Power, которая состоится в ближайшие выходные в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, будет объявлено о создании нового экспериментального самолета серии X. При этом он подчеркнул, что эта новость никак не связана с самолетом SR-71 Blackbird, который при загадочных обстоятельствах исчез из публичной экспозиции в начале этого года. 

Сообщество
# NASA
# авиация
# самолёты
# технологии
Рендер экспериментального самолета серии X / © NASA
Рендер экспериментального самолета серии X / © NASA

Айзекман также уклонился от прямого ответа на вопрос о судьбе этого SR-71 и возможности его возвращения в полет, ограничившись шутливым замечанием: «Мы просто приводим его в порядок».

О своих планах относительно экспериментальных самолетов NASA и судьбы SR-71, ранее находившегося в музейной экспозиции и известного под бортовым номером 844, Айзекман рассказал в новом выпуске подкаста The Flame Trench издания NASASpaceflight.

После завершения эксплуатации в 1999 году этот SR-71 экспонировался в Исследовательском центре NASA имени Армстронга, расположенном на территории авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Примечательно, что именно этот самолет стал последним летающим представителем семейства Blackbird.

«Хочу спросить: самолет 844 уже запускали?» — поинтересовался Айзекманом Эрик Джонсон, преподаватель естественных наук, технологий, инженерного дела и математики, а также автор стримов, участвовавший в подкасте.

«Мы просто приводим его в порядок», — ответил Айзекман с улыбкой и негромким смешком. «В пустыне он сильно запылился, и мы решили, что его просто необходимо почистить».

Возможность того, что NASA по меньшей мере изучает перспективы возвращения одного из SR-71 в полет — в той или иной конфигурации, — активно обсуждается с сентября. На состоявшейся в том месяце конференции Айзекман, по-видимому, намекнул на такую возможность или на то, что его ведомство рассматривает создание преемника Blackbird. Тогда он сделал несколько загадочных заявлений и продемонстрировал изображение силуэта, весьма напоминающего знаменитый разведчик.

Впоследствии внимание привлекла не только история с «пропавшим» SR-71, но и сообщения о том, что NASA ведет переговоры с бывшими участниками программы SR-71, пытаясь привлечь их к возможному проекту возвращения самолета в строй.

Айзекман уже неоднократно публично обещал возродить и расширить программу экспериментальных самолетов NASA. В частности, он говорил об этом на встрече с сотрудниками агентства в декабре 2025 года — всего на второй день после вступления в должность.

Таким образом, уже в ближайшие выходные на выставке Max Power должны быть раскрыты подробности как минимум об одном новом экспериментальном самолете NASA серии X. Не исключено, что мероприятие также позволит получить дополнительные сведения о дальнейшей судьбе SR-71 Blackbird с бортовым номером 844.

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Сообщество
# NASA
# авиация
# самолёты
# технологии
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