Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
На видео показали удар китайской ракеты по макету авианосца США
В Сети вновь распространились кадры удара ракеты по макету американского авианосца в пустыне. Ролик связывают с DF-26B, однако тип ракеты не подтвержден, а похожая запись публиковалась еще в декабре 2024 года.
1 ноября 2026 года Clash Report вновь опубликовал 19-секундный ролик с эмблемами китайского телевидения CCTV. Сначала на записи виден пуск ракеты и спутниковая вставка с кораблеобразной мишенью на рельсах. Затем показан стоящий в пустыне макет авианосца, возле которого возникает большой огненный шар.
Ролик распространяют как запись испытания противокорабельной баллистической ракеты DF-26B. Само видео не содержит названия изделия и даты пуска. Похожую последовательность кадров французское издание Zone Militaire описало еще 24 декабря 2024 года. Авторы той публикации также отмечали, что качество изображения не позволяет идентифицировать ракету. Clash Report уточняет, что кадры, по-видимому, совпадают с архивной записью.
Китайские мишени, воспроизводящие американские военные корабли, известны по спутниковым снимкам. В ноябре 2021 года USNI News показало изображения Maxar из района Жоцян в пустыне Такла-Макан, в Синьцзяне. На них были полноразмерный контур авианосца и мишени в форме эсминцев типа Arleigh Burke. На том же полигоне обнаружили рельсовую систему с подвижной мишенью длиной около 75 метров.
DF-26 — семейство китайских двухступенчатых твердотопливных баллистических ракет средней дальности. Комплекс размещается на колесной пусковой установке. Справочник Missile Threat Центра стратегических и международных исследований CSIS приводит для DF-26 дальность около 4000 километров и полезную нагрузку 1200–1800 килограммов. Семейство включает варианты с обычным и ядерным оснащением.
Противокорабельный вариант DF-26B, по данным того же справочника, испытывали в 2020 году. Боевые блоки DF-26 описывают как маневрирующие при возвращении в атмосферу — MaRV, от английского maneuvering reentry vehicle. Они могут корректировать траекторию на конечном участке полета. Для противокорабельной версии CSIS предполагает наличие активной головки самонаведения, но устройство системы наведения публично не раскрыто.
Опубликованные кадры не показывают поражение движущегося корабля в море. В записи также не раскрыты дальность пуска и условия наведения. Поэтому по ролику нельзя оценить, как ракета действовала бы против реального авианосца в боевых условиях.
Комментарии
Приборы марсохода Perseverance показали, что мельчайшая марсианская пыль намного опаснее, чем считали до сих пор. Она не только сможет проникать в обитаемые модули и скафандры, но и способна напрямую попасть в человеческий мозг. Уже в следующем десятилетии эту проблему надо будет решать, но как — пока не известно.
Исследователи получили редкую возможность изучить не просто древний фрагмент поверхности Марса, а образец древней магматической коры, сохранившей сведения о составе вещества мантии, водных процессах и геологической эволюции планеты.
Давно известно, что сложный и долгий процесс мумификации включал в себя использование смол, битума, растительных масел и животных жиров, пчелиного воска и растений из далеких стран. Но ученые не знают, различались ли практики бальзамирования частей тела в разные исторические периоды, существуют ли региональные различия и каков точный рецепт бальзамирующих составов.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Уважение и признание в группе могут зависеть не столько от интеллекта, сколько от того, какую пользу человек приносит окружающим. Норвежские психологи экспериментально проверили эту закономерность и выяснили, какую роль в распределении социального статуса играет умение решать общие задачи.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Января, 2017
Сингулярность: добро пожаловать в нигде
30 Августа, 2022
Мертвые туши: как в Крыму краснокнижных животных продают
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно