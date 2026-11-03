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На видео показали удар китайской ракеты по макету авианосца США

В Сети вновь распространились кадры удара ракеты по макету американского авианосца в пустыне. Ролик связывают с DF-26B, однако тип ракеты не подтвержден, а похожая запись публиковалась еще в декабре 2024 года.

Макет авианосца на архивных кадрах с эмблемами CCTV / © CCTV, кадр из видео, опубликованного Clash Report

1 ноября 2026 года Clash Report вновь опубликовал 19-секундный ролик с эмблемами китайского телевидения CCTV. Сначала на записи виден пуск ракеты и спутниковая вставка с кораблеобразной мишенью на рельсах. Затем показан стоящий в пустыне макет авианосца, возле которого возникает большой огненный шар.

Ролик распространяют как запись испытания противокорабельной баллистической ракеты DF-26B. Само видео не содержит названия изделия и даты пуска. Похожую последовательность кадров французское издание Zone Militaire описало еще 24 декабря 2024 года. Авторы той публикации также отмечали, что качество изображения не позволяет идентифицировать ракету. Clash Report уточняет, что кадры, по-видимому, совпадают с архивной записью.

Взрыв на кадрах того же архивного ролика / © CCTV, кадр из видео, опубликованного Clash Report

Китайские мишени, воспроизводящие американские военные корабли, известны по спутниковым снимкам. В ноябре 2021 года USNI News показало изображения Maxar из района Жоцян в пустыне Такла-Макан, в Синьцзяне. На них были полноразмерный контур авианосца и мишени в форме эсминцев типа Arleigh Burke. На том же полигоне обнаружили рельсовую систему с подвижной мишенью длиной около 75 метров.

DF-26 — семейство китайских двухступенчатых твердотопливных баллистических ракет средней дальности. Комплекс размещается на колесной пусковой установке. Справочник Missile Threat Центра стратегических и международных исследований CSIS приводит для DF-26 дальность около 4000 километров и полезную нагрузку 1200–1800 килограммов. Семейство включает варианты с обычным и ядерным оснащением.

© CCTV, кадр из видео, опубликованного Clash Report

Противокорабельный вариант DF-26B, по данным того же справочника, испытывали в 2020 году. Боевые блоки DF-26 описывают как маневрирующие при возвращении в атмосферу — MaRV, от английского maneuvering reentry vehicle. Они могут корректировать траекторию на конечном участке полета. Для противокорабельной версии CSIS предполагает наличие активной головки самонаведения, но устройство системы наведения публично не раскрыто.

Опубликованные кадры не показывают поражение движущегося корабля в море. В записи также не раскрыты дальность пуска и условия наведения. Поэтому по ролику нельзя оценить, как ракета действовала бы против реального авианосца в боевых условиях.

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