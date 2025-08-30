Уведомления
Препарат для лечения рака головы и шеи впервые успешно испытали на кошках
Наиболее распространенная форма рака ротовой полости у домашних кошек — плоскоклеточная карцинома (ПКК) — практически не поддается лечению. Поскольку это агрессивное заболевание во многом повторяет молекулярные и иммунные характеристики рака головы и шеи у людей, новый препарат, блокирующий «движущую силу» онкогенеза, впервые испытали на кошках.
В 2024 году, проанализировав данные о 36 типах рака в 185 странах, ученые подсчитали, что к 2050-му число смертей, вызванных этой группой заболеваний, может возрасти почти на 90%. Похожая тенденция наблюдается у животных, о чем американская Ассоциация ветеринарной медицины сообщила еще в 2016 году. Тогда исследователи отметили, что онкологические случаи у питомцев стали неотъемлемой частью повседневной практики, а диагностика и лечение рака должны входить в стандарт ухода за животными.
Для кошек диагноз «плоскоклеточная карцинома» — почти всегда смертный приговор. Эта злокачественная опухоль возникает из типа клеток, обнаруживаемых в коже и слизистых оболочках, а диагноз, как правило, ставят слишком поздно. К основным методам лечения ПКК относятся химио- и лучевая терапия, однако риск развития осложнений, например некроза тканей, составляет приблизительно 35%.
Ранее высокую эффективность показал метод электрохимотерапии, в котором короткие электрические импульсы используют для создания временных отверстий в клеточной мембране, что позволяет лекарствам проникать в раковую клетку. С его помощью врачи смогли незначительно продлить жить пациентов. Но, поскольку общая выживаемость кошек с ПКК редко превышает пару месяцев, ученые продолжают поиски новых подходов к лечению. Ранее с помощью электрохимиотерапии удалось повысить эффективность системного и локального лечения метастазов злокачественной меланомы у людей.
Авторы научной работы, недавно опубликованной в журнале Cancer Cell, сообщили об успешном применении экспериментальной терапии с использованием уникальной молекулы CS3D, блокирующей работу онкогенного белка STAT3. Последний стимулирует рост раковых клеток и подавляет иммунитет у людей и кошек с опухолями головы и шеи. До сих пор STAT3 считался недосягаемой «мишенью» для лекарств.
Участниками клинических испытаний стали 20 кошек с неизлечимой ПКК. Всем животным в течение месяца внутривенно вводили CS3D в шести постепенно повышающихся дозах. Результаты оказались обнадеживающими: у двух кошек размер опухоли значительно уменьшился, у пяти болезнь перестала прогрессировать, а кот по кличке Джак прожил почти год после начала терапии (колоссальный срок для этого диагноза). Серьезных побочных эффектов не выявили: у некоторых питомцев наблюдалась легкая анемия, что типично для онкопациентов и не связано с дозировкой.
Поскольку мишень CS3D — участок ДНК, с которым связывается белок STAT3 — полностью идентичен у кошек и человека, результаты, полученные на домашних питомцах, могут быть релевантны для будущих клинических испытаний на людях. Получить подобные результаты в экспериментах на мышах невозможно: ПКК развиваются спонтанно в зрелом организме, и по клинической картине опухоли у кошек куда ближе к человеческим.
Международная исследовательская группа под руководством Дженнифер Грандис (Jennifer R. Grandis) из Калифорнийского университета (США) намерена сотрудничать с небольшой биотехнологической компанией, название которой в статье не упоминается, чтобы организовать расширенные испытания препарата.
«Новый подход можно применить к другим транскрипционным факторам, например MYC или NF-κB, которые мы десятилетиями пытались безуспешно „поймать“»,— отметил один из авторов научной работы биохимик Дэниел Джонсон (Daniel Johnoson) в интервью изданию The Scientist.
Таким образом, CS3D — не только шанс для кошек, которым ранее могли предложить лишь паллиативную помощь, но и перспективный кандидат для борьбы с опухолями головы и шеи у людей. Ранее Naked Science рассказывал о создании метода визуализации для анализа образцов опухолевых тканей: его можно будет применять для оценки прогноза и реакции на лечение.
