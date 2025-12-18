Защита от мороза: как ухаживать за кожей зимой

С наступлением холодов наша кожа становится более уязвимой к раздражению и сухости и требует особого подхода в выборе косметических продуктов. Ученая Пермского Политеха рассказала, какие компоненты обязательно должны быть в зимнем уходе, а что следует исключить, может ли крем для защиты от мороза вызвать прыщи, правда ли сейчас лучший период для скрабов и пилингов, за сколько минут до выхода нужно наносить патчи, бальзам для губ и парфюм, а также можно ли мыться в горячей воде и растирать щеки снегом.

Главная цель зимнего ухода — обеспечить надежную защиту кожи от перепадов температур, ветра и низкой влажности, а также поддержать ее гидробаланс, чтобы избежать пересыхания, шелушения и появления трещин.

Какие средства должны быть в зимнем уходе за кожей

— В целом, рекомендуется переходить на более мягкие очищающие средства и более физиологичные кремы со разнообразным липидным составом. Особенно это важно для сухой и чувствительной кожи, которая склонна к пересыханию. Общая рекомендация для всех типов кожи — умывание с молочком или крем-гелем с физиологичным pH и увлажнение кремами с церамидами, скваланом, маслами: ши, карите, жожоба, холестерином. Приветствуются в уходовых продуктах такие увлажняющие компоненты как, например, ниацинамид, пантенол, глицерин, Na-PCA, — пояснила кандидат технических наук, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Юлия Рожкова.

Что такое колд-крем, и как им пользоваться

Колд-крем является традиционным средством для ухода за кожей в зимнее время года. Как правило, рецептуры таких продуктов просты — они составлены на основе минерального масла или вазелина и имеют вязкую жирную консистенцию. Колд-кремы могут содержать в составе увлажнители (глицерин, гиалуроновая кислота, пантенол), масла (например, масло ши, авокадо), антиоксидантные компоненты (витамин Е и другие). Основная задача этих продуктов — усиливать барьерную функцию кожи.

— Несмотря на распространенные опасения относительно использования вазелина или минерального масла в связи с тем, что они являются нефтепродуктами, эти компоненты проходят высокую степень очистки, имеют длительную практику применения, низкий аллергенный потенциал, но, самое главное, в составе колд-кремов они идеально выполняют роль пленки на коже, которая позволяет сохранять влагу и избежать шелушения и покраснения в зимних экстремальных условиях, — рассказала Юлия Рожкова.

Важно отметить, что не рекомендуется применять такой крем длительно в качестве основного ухода. Постоянное воздействие вазелина или минерального масла может нарушить выработку собственных защитных липидов.

Может ли питательный зимний уход вызывать прыщи

Если средство слишком тяжелое или комедогенное, как, например, колд-крем на минеральном масле, оно может способствовать появлению прыщей, особенно у склонной к акне кожи, так как «запирает» влагу, не давая ей высохнуть.

— В этом случае есть два варианта: использовать колд-крем при крайней необходимости, строго по назначению и тщательно его смывать или сделать основной акцент на выборе качественных уходовых продуктов. В частности, подойдут кремы с церамидами. Так, церамиды EOP или EOS «склеивают» роговые чешуйки, укрепляя защитный барьер. Не лишним будет и холестерин в составе крема (может быть в составе ланолина), который повышает вязкость клеточных мембран, что делает их более устойчивыми к внешним агрессивным факторам. Также можно использовать увлажняющие средства на основе некомедогенных эмолентов, например, растительных масел с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые кожа уже сама преобразует в церамиды, — объяснила Юлия Рожкова.

Какие средства стоит исключить из зимнего ухода

По словам Юлии Рожковой, не рекомендуется использовать агрессивные очищающие средства, например, такие, где в составе на первых позициях представлены сульфатные ПАВы (SLS, SLES), спирты или кислоты, которые сушат и разрушают защитный барьер. Также стоит избегать компонентов, вызывающих аллергию или раздражение, чтобы исключить дополнительные стрессы для кожи в холодное время. Вне зависимости от сезона, свой уход лучше согласовывать с косметологом.

Правда ли зима — лучшее время для скрабов и пилингов

Принято считать, что зима — это самое подходящее время для отшелушивания кожи. Однако это не совсем так.

— Скрабы для кожи лица не рекомендуются в любое время года. Для тела — ограниченно, не более одного раза в неделю. Холод, ветер, перепады температур и без того повреждают липидный барьер. А скрабы дополнительно сдирают верхний защитный слой кожи, что делает ее более уязвимой к внешним факторам, приводя к обезвоживанию, шелушению, раздражению и повышенной чувствительности, — отметила Юлия Рожкова.

Если есть потребность в отшелушивании омертвевших клеток, допустимо использование энзимных пилингов на основе папаина или бромелайна не чаще одного раза в две недели.

— Более агрессивные кислотные и аппаратные пилинги делают в зимнее время года из-за того, что солнечная активность ниже. Это позволяет провести процедуру без последствий в виде пигментации. Лучше согласовывать подобные процедуры со своим косметологом, так как вопрос назначения пилингов очень индивидуален, — предупредила эксперт Пермского Политеха.

За сколько минут до выхода нужно наносить крем, патчи, маску, масло, парфюм и бальзам для губ

— Рекомендуется наносить увлажняющий крем за 30 минут до выхода, чтобы он полностью впитался. Если сократить это время, он не успеет образовать полноценную пленку, и кожа будет менее защищена. Кроме того, большинство увлажняющих кремов содержат воду. На морозе она очень быстро охлаждается и начинает замерзать прямо на коже или в ее верхних слоях. Это вызывает микротравмы сосудов и клеток, — объяснила Юлия Рожкова.

Аналогично с масками, патчами и маслами. Их тоже следует наносить за 30 минут до выхода.

Использовать парфюм в холодный период можно, это лучший сезон для его ношения. Зимой влажность низкая (на улице от мороза, в помещении от отопления), поэтому аромат испаряется медленнее, раскрывается плавнее и держится дольше, чем в теплое время года. Однако нужно помнить о том, что спиртовая основа любой парфюмерной композиции сушит кожу. Лучшим вариантом зимой станет нанесение духов на одежду — шарф, воротник пальто, манжеты изнутри. В таком случае даже не придется ждать перед походом на улицу.

— Чтобы эффективно защитить губы от обветривания, предпочтительнее использовать бальзамы с пчелиным воском или маслами ши. Наносить их следует за 5-10 минут до выхода, — добавила ученая Пермского Политеха.

Топ-3 правила здоровой кожи зимой

Не пользоваться горячей водой

По словам эксперта ПНИПУ, горячая вода сушит кожу. Особенно вредно мыть ей руки сразу после прихода с улицы. Резкий контраст температур вызывает микротрещины в верхнем слое кожи, так как он не успевает адаптироваться. А мгновенное и бесконтрольное расширение сосудов — это прямой путь к куперозу (сосудистым звездочкам).

Увеличить потребление воды и витаминов

Достаточное количество чистой воды помогает поддерживать базовый уровень увлажненности изнутри, а витамины выполняют восстановительную роль — витамин А регулирует обновление клеток и борется с шелушением, витамин С стимулирует выработку коллагена для упругости и является мощным антиоксидантом, защищая от агрессивных факторов, а витамин Е укрепляет липидный барьер, удерживая влагу и смягчая кожу, поэтому их сочетание с внешним уходом создает комплексную защиту. Важно учитывать, что необходимые для здоровья кожи витамины организм в первую очередь получает с пищей.

Не растирать кожу на морозе

На морозе кожа становится сухой, менее эластичной и более хрупкой. Грубое растирание травмирует ее верхний слой, вызывая микротрещины, раздражение и усиливая шелушение. Особенно вредно делать это с помощью снега — его кристаллы будут вызывать дополнительные механические повреждения.

Чтобы согреть лицо на морозе, аккуратно прикройте щеки сухими теплыми ладонями или шарфом, чтобы восстановить кровообращение за счет собственного тепла.

ПНИПУ 1383 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.