Микропластик: мнимые угрозы и реальные риски
Проблема загрязнения окружающей среды микропластиком — один из самых обсуждаемых и эмоционально окрашенных трендов в современной экологической повестке. Однако за громкими заголовками и тревожными новостями часто теряется голос науки. Каковы реальные, а не мнимые риски, и как отделить факты от домыслов, пояснила профессор Светлана Хаширова — член-корреспондент РАН, проректор по научно-исследовательской работе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.
Микропластик уже стал частью нашей среды. Его находят на склонах Эльбруса и в океанских впадинах.
«Но сама по себе вездесущность еще не означает смертельной опасности, — объясняет Хаширова. — Частицы размером до пяти микрометров по своим физическим характеристикам аналогичны обычной пыли. Мы не объявляем войну атмосферной пыли, а учимся с ней сосуществовать, хотя по концентрации ее гораздо больше в окружающей среде, чем микропластика. Так и с микропластиком — нам нужна не паника, а адаптация стратегий мониторинга и контроля».
Эксперт обращает внимание на ключевой парадокс: главный страх обывателя связан с токсичностью самих полимерных частиц, в то время как качественный пластик химически инертен. «Основные опасения по поводу воды в пластиковой бутылке часто не обоснованы, — утверждает Хаширова. — Сам по себе чистый полимер — не отрава. Иррациональное убеждение, что он непременно что-то выделяет и отравляет организм, проистекает из недостаточной осведомленности».
Более перспективным направлением для исследований представляется изучение роли микропластика как переносчика других загрязнителей — патогенных микроорганизмов, тяжелых металлов и стойких органических веществ. При этом, как уточняет эксперт, поверхность пластика — не самый благоприятный субстрат для многих бактерий и вирусов по сравнению с той же органической пылью.
Хаширова поясняет, что корень проблемы не в самом материале, а в системе его использования: «Пластик — это гениальное изобретение человечества. Проблема в том, что мы как цивилизация еще не научились грамотно замыкать его жизненный цикл. Полимерные отходы — это не мусор, а ценное техногенное сырье, которое мы бездарно отправляем на свалки».
В качестве примера она приводит проект КБГУ по переработке медицинских масок времен пандемии COVID-19: «Это был вызов: одноразовые маски — объемный и опасный отход. Мы наладили систему их сбора в университете и ежемесячно перерабатывали десятки килограмм этого материала в полезную продукцию — полимерные добавки в ящики для фруктов».
Для тех, кто хочет снизить свой вклад в проблему, эксперт предлагает сосредоточиться на системных и осознанных действиях. Наиболее эффективными шагами станут сознательный выбор товаров и их последующий раздельный сбор, что обеспечивает возвращение ценного материала в производственный цикл. Не менее важна и нетерпимость к замусориванию, поскольку брошенный пластик — это прямой путь микропластика в окружающую среду. Фундаментом же всех этих изменений должно стать воспитание экологического сознания, понимания того, что наша планета представляет собой замкнутую систему.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Исследователи успешно выделили биомолекулу рибонуклеиновой кислоты из мышечной ткани и кожи шерстистого мамонтенка Юка, которого ранее нашли в вечной мерзлоте на северо-востоке России. В обычных условиях после смерти особи РНК распадается за считаные часы, а в описываемом случае она смогла просуществовать 40 тысяч лет. Однако главный сюрприз ждал ученых позже, когда они решили уточнить давний вопрос о мамонтенке.
Анализ древней ДНК выявил, что популяции собак и людей мигрировали вместе по Евразии на протяжении тысячелетий. Такая тесная связь говорит о глубоких культурных узах и подтверждает, что собаки были неотъемлемой частью человеческих обществ.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
