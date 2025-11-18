Микропластик: мнимые угрозы и реальные риски

Проблема загрязнения окружающей среды микропластиком — один из самых обсуждаемых и эмоционально окрашенных трендов в современной экологической повестке. Однако за громкими заголовками и тревожными новостями часто теряется голос науки. Каковы реальные, а не мнимые риски, и как отделить факты от домыслов, пояснила профессор Светлана Хаширова — член-корреспондент РАН, проректор по научно-исследовательской работе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.

Микропластик уже стал частью нашей среды. Его находят на склонах Эльбруса и в океанских впадинах.

«Но сама по себе вездесущность еще не означает смертельной опасности, — объясняет Хаширова. — Частицы размером до пяти микрометров по своим физическим характеристикам аналогичны обычной пыли. Мы не объявляем войну атмосферной пыли, а учимся с ней сосуществовать, хотя по концентрации ее гораздо больше в окружающей среде, чем микропластика. Так и с микропластиком — нам нужна не паника, а адаптация стратегий мониторинга и контроля».

Эксперт обращает внимание на ключевой парадокс: главный страх обывателя связан с токсичностью самих полимерных частиц, в то время как качественный пластик химически инертен. «Основные опасения по поводу воды в пластиковой бутылке часто не обоснованы, — утверждает Хаширова. — Сам по себе чистый полимер — не отрава. Иррациональное убеждение, что он непременно что-то выделяет и отравляет организм, проистекает из недостаточной осведомленности».

Более перспективным направлением для исследований представляется изучение роли микропластика как переносчика других загрязнителей — патогенных микроорганизмов, тяжелых металлов и стойких органических веществ. При этом, как уточняет эксперт, поверхность пластика — не самый благоприятный субстрат для многих бактерий и вирусов по сравнению с той же органической пылью.

Хаширова поясняет, что корень проблемы не в самом материале, а в системе его использования: «Пластик — это гениальное изобретение человечества. Проблема в том, что мы как цивилизация еще не научились грамотно замыкать его жизненный цикл. Полимерные отходы — это не мусор, а ценное техногенное сырье, которое мы бездарно отправляем на свалки».

В качестве примера она приводит проект КБГУ по переработке медицинских масок времен пандемии COVID-19: «Это был вызов: одноразовые маски — объемный и опасный отход. Мы наладили систему их сбора в университете и ежемесячно перерабатывали десятки килограмм этого материала в полезную продукцию — полимерные добавки в ящики для фруктов».

Для тех, кто хочет снизить свой вклад в проблему, эксперт предлагает сосредоточиться на системных и осознанных действиях. Наиболее эффективными шагами станут сознательный выбор товаров и их последующий раздельный сбор, что обеспечивает возвращение ценного материала в производственный цикл. Не менее важна и нетерпимость к замусориванию, поскольку брошенный пластик — это прямой путь микропластика в окружающую среду. Фундаментом же всех этих изменений должно стать воспитание экологического сознания, понимания того, что наша планета представляет собой замкнутую систему.

