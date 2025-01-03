Гиалуроновая кислота: пермские ученые рассказали о секрете молодости лица и суставов

В последнее десятилетие гиалуроновая кислота завоевала популярность в мире косметологии. Ее используют для эффекта омоложения, колют в суставы и пьют в виде БАДа для поддержания тонуса тела. Эксперты Пермского Политеха рассказали, какую роль в нашем организме играет это вещество, когда оно перестает вырабатываться, почему эффект от косметики кратковременен, насколько эффективны биодобавки с гиалуроном, как выбрать качественный препарат для контурной пластики и биоревитализации и кому инъекции противопоказаны.

Гиалуроновая кислота — это естественный полисахарид, входящий в состав соединительной ткани организма. Она обладает уникальной способностью связывать и удерживать воду, обеспечивая увлажнение и эластичность тканей.

— Этот полисахарид играет ключевую роль в поддержании здоровья и молодости организма. Он обеспечивает структуру и упругость кожи, действует как смазка и амортизатор в суставах, способствуя их подвижности, а также ускоряет заживление ран, уменьшая воспаление и стимулируя регенерацию тканей. Кроме того, гиалуроновая кислота участвует в транспортировке питательных веществ.

Она вырабатывается различными типами клеток, включая фибробласты (основные клетки соединительной ткани), хондроциты (клетки хрящевой ткани) и кератиноциты (клетки эпидермиса), — рассказывает Андрей Долгих, выпускник факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий Пермского Политеха, член совета молодых ученых и специалистов при Министерстве образования и науки Пермского края.

Дефицит приводит к преждевременному старению

Дефицит гиалуроновой кислоты в организме может проявляться различными признаками и симптомами, затрагивающими кожу, суставы, процессы заживления и даже зрение.

— Один из наиболее распространенных признаков нехватки это вещества – сухость и снижение упругости кожи, которое проявляется в виде морщин, шелушения и потери тонуса. Недостаток гиалуроновой кислоты может вызывать боли и скованность в суставах, что сопровождается снижением их подвижности, хрустом и дискомфортом при движении. Возможны замедленное заживление ран с образованием рубцов и сухость глаз, проявляющаяся в ощущении песка, покраснении и раздражении. В конечном итоге дефицит приводит к преждевременному старению кожи, развитию остеоартрита и снижению качества зрения, — сообщает Андрей Долгих.

Важно отметить, что эти симптомы могут быть связаны и с другими заболеваниями. Поэтому для точной диагностики и назначения лечения необходимо обратиться к врачу. Он сможет оценить состояние и выявить причину возникших проблем.

Резко перестает вырабатываться после 40 лет

— Гиалуроновая кислота начинает вырабатываться еще в период внутриутробного развития, играя важную роль в формировании тканей и органов. Ее синтез активно продолжается на протяжении всей жизни, но с возрастом интенсивность постепенно снижается. Резкое падение производства этого вещества организмом обычно наблюдается после 40 лет. Полного прекращения выработки не происходит, но количество синтезируемой кислоты становится недостаточным для поддержания оптимального уровня в тканях, — рассказывает эксперт ПНИПУ.

Причины снижение уровня гиалуроновой кислоты в организме

Естественные процессы старения приводят к снижению активности клеток, ответственных за выработку гиалуроновой кислоты. Ультрафиолетовое излучение повреждает ее молекулы в коже, ускоряя появление морщин и сухости. Свободные радикалы и чрезмерная активность некоторых ферментов, например, гиалуронидазы, расщепляющей полисахариды, тоже способствуют разрушению кислоты.

— Вредные привычки, в том числе курение и употребление алкоголя, негативно влияют на состояние кожи. Хронический стресс и неправильное питание с дефицитом витаминов и микроэлементов, а также различные заболевания, включая воспалительные процессы и аутоиммунные заболевания, могут способствовать деградации этого вещества в организме человека, — говорит Андрей Долгих, выпускник факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий Пермского Политеха, член совета молодых ученых и специалистов при Министерстве образования и науки Пермского края.

Гиалуроновая кислота вырабатывается у мужчин и женщин по-разному

Разница в выработке полисахарида у мужчин и женщин обусловлена прежде всего гормональными факторами. В целом, у прекрасного пола содержание гиалуроновой кислоты в коже выше, чем у мужчин. Это связано с влиянием эстрогенов, которые стимулируют ее синтез. С наступлением менопаузы их уровень падает, что приводит к значительному снижению выработки кислоты и, как следствие, к ускорению процессов старения. У мужчин уровень тестостерона также влияет на синтез вещества, но в меньшей степени.

Химический состав гиалуроновой кислоты у мужчин и женщин одинаков. Различия могут наблюдаться в молекулярной массе и степени полимеризации в разных тканях, но эти различия не связаны напрямую с полом, а скорее зависят от возраста, состояния здоровья и других индивидуальных факторов.

— У женщин большая часть вещества концентрируется в коже, обеспечивая ее увлажнение и упругость. У мужчин распределение более равномерное, и значительная часть находится в соединительной ткани других органов, например, в суставах и хрящах. Так гормональный фон и физиологические особенности приводят к различиям в объеме и распределении кислоты в организме обоих полов. Это объясняет, почему женщины чаще сталкиваются с проблемами дефицита полисахарида в коже, — объясняет эксперт Пермского Политеха Андрей Долгих.

ЗОЖ способствует поддержанию гиалуроновой кислоты в организме

С помощью питания невозможно напрямую восполнить нехватку гиалуроновой кислоты, организм ее синтезирует самостоятельно. Однако можно употреблять пищу, богатую веществами, которые стимулируют ее естественную выработку. К такой относятся продукты, богатые магнием (листовая зелень, орехи, семена, бобовые, цельные злаки), витамином С (цитрусовые, ягоды, киви, шиповник, красный перец), аминокислотами (мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые), цинком (морепродукты, мясо, орехи, семена), а также соевые продукты.

— Важно помнить, что это лишь косвенная поддержка естественного синтеза вещества. Если есть подозрение на серьезный дефицит, необходимо обратиться к врачу и обсудить возможные методы коррекции, такие как прием БАДов или введение инъекций. Простое увеличение потребления перечисленных продуктов не гарантирует значительного повышения уровня кислоты, но станет частью здорового образа жизни, который благотворно сказывается на состоянии кожи, суставов и организма в целом. Кроме того, точное количество продуктов, необходимое для стимуляции выработки гиалуроновой кислоты, индивидуально, и его сложно определить. Следует придерживаться рекомендаций по здоровому питанию и при необходимости консультироваться с врачом или диетологом, — говорит Андрей Долгих.

БАДы, кремы и инъекции

Предполагается, что биодобавки в виде капсул, таблеток или порошков с гиалуроновой кислотой могут использоваться для поддержания здоровья суставов, кожи, глаз и других тканей. Однако механизм их действия и эффективность до конца не изучены и вызывают споры.

— Раньше полисахарид для биодобавок получали из животных тканей – петушиных гребней и хрящей. Однако этот метод несет в себе риски аллергических реакций. Все более популярным становится бактериальный синтез. Этот процесс включает использование специальных штаммов бактерий, которые в процессе ферментации производят гипоаллергенную гиалуроновую кислоту высокой чистоты, — рассказывает Андрей Долгих.

Прием таких БАДов рекомендуется взрослым старше 18 лет после консультации у врача. Предпочтение лучше отдавать низкомолекулярной форме, которая, как считается, лучше усваивается организмом.

По словам эксперта, местные средства, такие как кремы, сыворотки и маски с гиалуроновой кислотой, увлажняют кожу и могут временно уменьшить видимость морщин, однако их эффект носит поверхностный характер. Косметика с гиалуроном не способна напрямую стимулировать выработку естественной кислоты в дерме, потому что ее молекулы слишком большие и не проникают в глубокие слои кожи. Обычно необходимость использовать такую кремы и сыворотки возникает после 25-30 лет, когда начинается снижение естественной выработки этого вещества.

— Инъекционное введение считается наиболее эффективным способом восполнения дефицита, особенно в косметологии и при лечении суставов, потому что позволяет доставить кислоту непосредственно в нужную область, обеспечивая быстрый и продолжительный результат. Такие процедуры чаще всего проводятся пациентам старше 18 лет, причем в косметологии их чаще назначают после 30-35 лет для коррекции возрастных изменений, а при лечении суставов – в любом возрасте по показаниям врача, — утверждает химик Андрей Долгих, выпускник факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий Пермского Политеха, член совета молодых ученых и специалистов при Министерстве образования и науки Пермского края.

Требования к препарату для инъекций

Гиалуроновая кислота для инъекций должна быть получена методом бактериальной ферментации. Это исключает риск передачи инфекций и аллергических реакций, связанных с использованием кислоты животного происхождения. Биотехнологическое производство позволяет создать высокоочищенную гиалуроновую кислоту со стандартизированными свойствами.

В косметологии такие препараты подбираются индивидуально, исходя из целей процедуры. Например, низкомолекулярная кислота применяется для биоревитализации, поверхностного увлажнения и коррекции мелких морщинок; среднемолекулярная — для работы со средними морщинами, увеличения губ и контурной пластики; а высокомолекулярная — для волюмизации, устранения глубоких морщин, восстановления объемов лица и контурной пластики тела.

— Для стабилизации и предотвращения быстрого разрушения в тканях, молекулы гиалуроновой кислоты подвергаются процессу сшивания, образуя прочные связи. Степень сшивки напрямую влияет на продолжительность эффекта: чем она выше, тем дольше сохраняется результат. Вязкость препарата, определяющая его способность заполнять ткани и создавать объем, также подбирается индивидуально: более вязкие препараты используют для волюмизации и коррекции глубоких морщин, а менее вязкие — для поверхностного увлажнения и коррекции мелких морщин, — утверждает Андрей Долгих.

Важно отметить, что выбор конкретного препарата для инъекций должен осуществляться квалифицированным врачом-косметологом с учетом индивидуальных особенностей пациента и целей процедуры.

Омоложение лица гиалуроновой кислотой

Эстетическая медицина использует инъекции для коррекции возрастных изменений, улучшения качества кожи и моделирования черт лица. Гиалуроновая кислота является одним из самых популярных и востребованных компонентов в этой области, благодаря своей биосовместимости и способности удерживать влагу.

— Например, контурная пластика – это инъекционное введении филлеров на основе гиалуроновой кислоты в определенные зоны. Она применяется для коррекции носогубных складок, морщин, увеличения губ, коррекции скул, подбородка и других областей. Результатом будет мгновенный эффект увеличения объема и разглаживания морщин, а также постепенное улучшение качества кожи. Мезотерапия – метод, при котором в кожу вводят микроинъекции специально подобранных препаратов. Здесь кислота дополняется другими активными веществами. С ее помощью человек может решать проблемы кожи – от акне и пигментации до купероза и выпадения волос. Состав «мезококтейля» всегда индивидуален и подбирается, исходя из потребностей конкретного пациента, — рассказывает Лариса Волкова, профессор кафедры окружающей среды Пермского Политеха, доктор медицинских наук.

Существует и биоревитализация — это процедура, нацеленная на глубокое увлажнение кожи и стимуляцию ее восстановления. Микродозы чистой гиалуроновой кислоты вводят в поверхностные слои кожи для насыщения ее влагой, а также для активизации фибробластов, ответственных за выработку коллагена. Данные инъекции эффективны для лица, шеи, декольте и кистей рук, помогают бороться с сухостью, мелкими морщинами и тусклостью.

Явный эффект от введения филлера обычно держится от шести до 18 месяцев в зависимости от плотности выбранного препарата и индивидуальных особенностей организма.

По словам Ларисы Волковой, гиалуроновая кислота, введенная в кожу в виде филлеров, может быть удалена с помощью фермента гиалуронидазы. Она разрушает ее, расщепляя на более мелкие молекулы, которые затем выводятся из организма естественным путем. Это позволяет скорректировать результаты контурной пластики, если они не устраивают пациента, или устранить побочные эффекты, например, гиперкоррекцию или миграция филлера.

— Филлеры на основе гиалуроновой кислоты противопоказаны при беременности и кормлении грудью, острых инфекционных заболеваниях, воспалениях в зоне предполагаемых инъекций, аутоиммунных заболеваниях, нарушениях свертываемости крови, онкологических заболеваниях, аллергии на компоненты препарата, склонности к образованию келоидных рубцов. В любом случае необходима консультация врача для исключения противопоказаний, — сообщает Лариса Волкова, профессор кафедры окружающей среды Пермского Политеха, доктор медицинских наук.

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ПНИПУ 925 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.